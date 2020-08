Inwoners meten verkeersdrukte in Halle: Fietsersbond werkt mee aan Telraam-project Bart Kerckhoven

12 augustus 2020

11u24 0 Halle Vanaf september weten we hoeveel mensen er in de voetgangerszone van de Basiliekstraat fietsen. Maar ook welke ingrepen door de stad een locatie aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. De Fietsersbond van Halle voert voortaan metingen uit om alles in kaart te brengen. Dat gebeurt met het Telraam-project dat al bestaat in heel wat grote steden.

In totaal zijn er twintig meetpunten voorzien in Halle. Vrijwilligers hangen een toestelletje uit dat registreert welk verkeer er voorbij hun deur passeert. Vandaag zijn er al drie meetpunten van Telraam geïnstalleerd maar er komen er dus een pak bij. De Fietsersbond financiert mee het project. “Met de gegevens van de Telramen kan je de invloed van werkzaamheden en omleidingen op de verkeersstromen in kaart brengen”, zegt voorzitster Lesley De Cruz van de Fietsersbond van Halle. “Op langere termijn kan het effect van een stimulerend fiets- en voetgangersbeleid gemeten worden,” legt De Cruz uit.

Beter beleid

De Fietsersbond hoopt dat de informatie gebruikt kan worden voor een beter beleid. “Dat er iets moet veranderen aan onze mobiliteit, staat vast. Maar hoe kunnen we iets veranderen waarvan we het fijne nog niet weten?”, zegt De Cruz. De Telraam-toestellen meten het verkeer aan de hand van een lage-resolutiecamera. De beelden van deze camera worden bovendien in het toestel zelf verwerkt en niet gedeeld, waardoor de privacy gegarandeerd blijft. “Ook zwaar vervoer, voetgangers en fietsers worden geteld”, klinkt het nog. “Zo krijgen zowel burgers als stadsdiensten inzicht in verkeersstromen, knelpunten en sluipverkeer.”

“We zien deze twintig telramen als een pilootproject, als eerste aanzet naar een fijnmazig netwerk van Telramen. Dit kan Halle als ‘smart city’ op de kaart zetten,” besluit De Cruz.

Onder andere in steden als Aalst, Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk zijn al Telraam-projecten uitgezet.