Internetradio ‘Victoria Carnaval Continu’ zendt de klok rond carnavalsmuziek uit Bart Kerckhoven

14 februari 2020

13u30 6 Halle Radio Victoria lanceert vrijdagavond een extra radiokanaal in de aanloop naar Carnaval Halle. Vanaf 19.11 uur kan iedereen ‘Victoria Carnaval Continu’ beluisteren met 24 uur per dag carnavalsmuziek.

De programma’s op 105.2 FM blijven doorlopen. “In de aanloop naar carnaval blijven we daar volop uitpakken met carnavalsprogramma’s, interviews en plezante muziek”, klinkt het bij Radio Victoria. “Maar we spelen in op een vraag die we kregen van heel wat carnavalisten en Hallenaren die al in de stemming willen komen. Victoria is dan ook al 40 jaar ‘continu’ met en voor carnaval bezig. Beide radioprojecten vullen elkaar prima aan.”

De ploeg van Victoria wil een mix brengen van lokale Halse liedjes en bekendere carnavalsschlagers. “Het wordt alvast een eigentijdse internetradio voor alle ‘Vontjesboore’ en hun sympathisanten. Het is geen nostalgisch project, we proberen de sfeer en ambiance van carnaval anno 2020 weer te geven”, aldus de medewerkers.

De link naar de radio is te vinden op www.radiovictoria.be.