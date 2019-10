Inschrijvingen voor winterrommelmarkten in tent Halle Schaatst gestart Bart Kerckhoven

02 oktober 2019

De inschrijvingen voor de winterrommelmarkten in tent van Halle Schaatst zijn gestart. Standhouders betalen 6 euro per standplaats van drie meter op twee meter. De winterrommelmarkten vinden plaats op zaterdag 7 en zondag 8 december van 8 uur tot 13 uur. De tweedehands kledingmarkt vindt op zaterdag 7 december plaats van 15 uur tot 18 uur. Dat weekend zal de Kerstkroeg in de tent ook al geopend zijn. Inschrijven kan via www.winterrommelmarkt.be.