Inschrijvingen voor Duatlon Halle lopen als een trein: Duo-categorie volzet en inschrijvingen eindigen om middernacht Bart Kerckhoven

09 augustus 2019

14u07 0

Op donderdag 15 augustus vindt in Halle voor de vierentwintigste keer de Duatlon plaats in de Sint-Rochuswijk. De Halse triatlonorganisatie Endurance Sports Halle (ESH) organiseert voor de tweede keer het populaire sportevenement.

De uitvalsbasis voor de Duatlon was vorig jaar voor het eerst het plein voor Hallebad maar dit jaar keert de Duatlon terug naar het Stationsplein. “Het parcours werd dit jaar licht aangepast wat ervoor zorgt dat we opnieuw een spannende wedstrijd kunnen verwachten”, zegt voorzitter Wietse Deprins van ESH. “Eerst wordt er zeven kilometer gelopen, daarna volgen 32 pittige fietskilometers om daarna af te sluiten met 3,5 kilometer lopen.”

De winnaars van vorig jaar doen opnieuw mee maar ook de recreatieve deelnemer is alweer present. De inschrijven worden om middernacht (vrijdagnacht) afgesloten en de Duo-categorie waarbij iemand fiets en iemand loopt is zelfs al volzet. Ook kinderen en G-sporters kunnen deelnemen. De supporters kunnen terecht op het Stationsplein waar heel wat animatie voorzien wordt. Alle informatie is te vinden op www.bikelifeduatlonhalle.be.