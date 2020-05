Inhaalmanoeuvre gaat fout: motorrijder (27) kritiek na ongeval op Brusselse Ring Bart Kerckhoven

27 mei 2020

09u49 5 Halle Een 27-jarige motorrijder is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de Brusselse Buitenring in Halle. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 17 uur op de snelweg richting Bergen, net voor de parking in Halle. De motorrijder uit Itter reed achter een vrachtwagen op de rechterrijstrook toen het slachtoffer een inhaalmanoeuvre wilde uitvoeren. “Op dat moment reed een andere wagen op de middenrijstrook de motorrijder en de vrachtwagen voorbij”, weet woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De motorrijder keek in de linkerspiegel, maar was ondertussen al dicht genaderd op de vrachtwagen en botste er links achteraan tegen.” De motorrijder was niet meer bij bewustzijn en werd in kritieke toestand overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse en die stelde vast dat er een duidelijk snelheidsverschil moet geweest zijn tussen de motorrijder en de vrachtwagen. “De vrachtwagen kwam net van de A8 in Halle op de Brusselse Ring gereden en had nog geen hoge snelheid”, legt Vercarre uit. “De motorrijder zal ongeveer 100 kilometer per uur gereden hebben en vermoedelijk niet juist ingeschat hebben dat hij zo snel op de vrachtwagen zou naderen.”