Inbrekers stelen voor 5.000 euro aan kreeft, oesters en foie gras bij restaurant ‘In de Molen’ Tom Vierendeels

06 november 2019

16u37 3 Halle Het parket Halle-Vilvoorde en de federale politie verspreiden een opsporingsbericht voor twee mannen die in maart van dit jaar hebben ingebroken in restaurant ‘In de Molen’ in Lembeek. Ze gingen aan de haal met etenswaren waaronder kreeft, oesters en foie gras. De totale waarde van de gestolen producten bedraagt bijna 5.000 euro.

De inbraak dateert al van zaterdag 30 maart, maar de beelden van de bewakingscamera’s werden nu pas verspreid via het opsporingsprogramma Faroek. Twee mannen arriveerden rond 3.10 uur ‘s ochtends aan de opslagruimte van het restaurant op de Edingensesteenweg in Lembeek aan de grens met Edingen. Eén van de twee beukt tevergeefs tegen de deur, waarna beiden recht in de camera kijken en verder blijven proberen. De tweede dader zet vervolgens zijn volle gewicht tegen de deur, waarna het slot breekt. Een tweetal minuten is het duo binnen in de voorraadkamer om vervolgens met een gevulde bak naar buiten te komen.

Auto met hoefijzer

Een kwartier lang lijkt er niks meer te gebeuren, maar dan komt een van de twee opnieuw in beeld. Zijn kompaan plaatst een wagen aan de nog geopende deur. Het gaat om een Mercedes E-klasse met een bouwjaar tussen 2002 en 2009. Opvallend detail is een hoefijzer dat aan de grill boven de bumper hing. De nummerplaten werden met doeken afgeschermd. Vermoedelijk had het duo eerst alles verzameld, want op korte tijd worden verschillende schotels en bakken met eten op de achterbank van de auto gezet. Het gaat om onder meer kreeft, oesters en foie gras. Nadien wordt ook de koffer gevuld met eten, maar ook een camera en een versterker werden meegenomen. In totaal gaat het om zo’n 5.000 euro aan spullen. Rond 3.40 uur vertrekken de twee mannen met de Mercedes. Voorlopig ontbreekt elk spoor naar de daders en hun wagen.

Tatoeage en Nike Air Max

De eerste dader is tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij is stevig gebouwd, heeft kortgeschoren haar en een kort baardje. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtgekleurd T-shirt van het merk Puma en een jeansbroek. De tweede dader is ongeveer 30 jaar oud, normaal gebouw, heeft kortgeschoren haar en een tatoeage aan de binnenkant van zijn arm. Het gaat om een woord of een cijfercombinatie van zes tekens. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtgekleurd hemd met korte mouwen. Aan zijn linker ringvinger draagt hij een ring. Beide mannen droegen sportschoenen van het model Air Max.

Als u meer informatie heeft over deze zaak, kan u contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. U kan via de website van de federale politie ook een formulier invullen.