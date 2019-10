Inbrekers op heterdaad betrapt: Eén dader opgepakt tijdens klopjacht door politie Bart Kerckhoven

28 oktober 2019

In de buurt van de Edingensesteenweg in Lembeek en Halle is maandagavond een klopjacht door de politie aan de gang op inbrekers. De daders werden op dezelfde steenweg betrapt tijdens een inbraak. Verschillende ploegen van de zone Zennevallei kwamen meteen ter plaatse. De helikopter van de federale politie was in de buurt en kamde mee de omgeving uit. Minstens één dader kon al opgepakt worden maar de zoektocht is nog aan de gang.

