Inbrekers doen zich voor als getuigen: tot 36 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

25 mei 2020

16u12 0 Halle Twee mannen en een vrouw die in augustus 2017 inbraken in een woning in Halle riskeren tot 36 maanden cel.. De dochter van de inwoners, die alleen thuis was, sprong uit het raam om aan de inbrekers te kunnen ontsnappen. Hierbij brak ze enkele ruggenwervels. Twee van de drie beklaagden verraadden zichzelf na de inbraak door zich voor te doen als getuigen.

Op 11 augustus ging plots de deurbel in een woning in Halle. Enkel de dochter van het gezin was thuis. Aangezien ze niemand verwachtte, deed ze de deur niet open. Toen ze enkele ogenblikken later twee mannenstemmen in huis hoorde, sloeg ze in paniek. Ze sprong door het raam en vluchtte naar haar buren, maar raakte daarbij zwaargewond. Ze brak onder meer verschillende wervels in haar rug. “De impact op het dagelijks leven van de ouders en het meisje is nog steeds heel groot en dat zal nog jaren zo blijven”, pleitte advocaat Wiet Goris. Het meisje vraagt een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro en de aanstelling van een deskundige om de gevolgen op lange termijn te onderzoeken. De ouders vragen een schadevergoeding van 3.000 euro.

Blufpoker

Meteen na de inbraak kwam de politie ter plaatse. Een man en een vrouw drongen zich op aan de agenten en beweerden de daders te hebben gezien. Blufpoker, bleek al snel; “Uit de beschrijving die het meisje gaf, bleek dat de getuigen eigenlijk twee van de drie daders waren”, aldus het parket. “Ze konden worden geïdentificeerd, onder andere op basis van het telefonie-onderzoek en de ANPR-camera’s die hun voertuigen hadden geregistreerd vlak na de inbraak.” Volgens het parket zou minstens een van hen ook betrokken zijn bij een eerdere inbraak in dezelfde wijk, een week voordien. Daarenboven zou er nog een tweede dossier lopende zijn tegen de hoofdverdachte, voor gelijkaardige feiten. De openbaar aanklager vorderde een gevangenisstraf van 36 maanden tegen de man en celstraffen van 20 en 30 maanden tegen de twee andere beklaagden.

Stoer doen

De hoofdbeklaagde geeft toe dat hij op 11 augustus de woning was binnengegaan, maar zegt dat hij geen inbreker is. “Het was meer om stoer te doen, ik wilde de straffe uithangen”, verklaarde hij vanmorgen op de zitting. Dat was dom van mij. Met die andere inbraak heb ik niets te maken.” De tweede man die terechtstond, vroeg de vrijspraak en zegt dat hij nergens bij betrokken was. “De politie heeft mijn gsm uitgelezen, u zal zien dat ik daar niet was.” De derde beklaagde, een vrouw, kwam niet opdagen. Uitspraak op 22 juni.