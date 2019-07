Inbrekers betrapt door bewoners: politie houdt klopjacht in Elbeek Bart Kerckhoven

29 juli 2019

Ploegen van de politiezone Zennevallei hebben zondagavond een klopjacht gehouden in het Halse gehucht Elbeek op inbrekers die even voordien betrapt waren door bewoners van de Victor Demesmaekerstraat. Toen de daders merkten dat ze opgemerkt werden, sloegen ze meteen op de vlucht. De politie werd verwittigd en die stuurde meteen verschillende patrouilles ter plaatse om de buurt uit te kammen. Ook een speurhond werd ingezet en de lokale politie kreeg de hulp van de helikopter van de federale politie. De zoektocht leverde niets meer op, maar de lokale recherche is wel een onderzoek gestart.