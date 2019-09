Inbreker vlucht na vechtpartij met slachtoffer langs Edingensesteenweg Tom Vierendeels

06 september 2019

13u04 0 Halle De lokale politiezone Zennevallei houdt momenteel een klopjacht naar een inbreker. Die had even voordien zijn slachtoffer enkele rake klappen gegeven toen hij betrapt werd.

De inbraak gebeurde rond de middag langs de Edingensesteenweg. De bewoner betrapte de inbreker en het kwam tot een schermutseling. Het slachtoffer liep daarbij lichte verwondingen op door een slag op het hoofd, maar hij diende niet afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. De dader is vervolgens te voet richting het centrum van Halle gevlucht. Onderweg zou hij zich ontdaan hebben onder meer zijn jas. De handtas met portefeuille die de dader kon meenemen werd teruggevonden, maar het geld is wel verdwenen. Het is niet duidelijk of de man intussen al gevat kon worden.