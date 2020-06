Inbraakalarm apotheek veroorzaakt rookontwikkeling Wim De Smet

25 juni 2020

Op de Markt in Asse moest de brandweer net voor 20 uur donderdagavond uitrukken voor een rookontwikkeling in apotheek De Witte. Het bleek uiteindelijk te gaan om een inbraakalarm waarbij rook wordt verspreid om mogelijke inbrekers te verjagen. Waarom het alarm in werking trad is onduidelijk. Ook de politie kwam ter plaatse.