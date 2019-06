In het Halle van Otto-Jan Ham: “Ik hoop ooit de Otto-Jan Ham Classic te organiseren” Wij vroegen het bekende tv-gezicht zijn acht lievelingsplekjes Michiel Elinckx

17 juni 2019

11u05 1 Halle Momenteel is hij de presentator van de leuke Canvas-quiz ‘De Campus Cup’, maar hij is toch vooral bekend als voormalige uithangbord van De Ideale Wereld. Otto-Jan Ham (40) volgde enkele jaren geleden de liefde, en dat bracht hem in Halle. Er is geen carnavalist aan hem voorbijgegaan, maar het bekende schermgezicht is vol lof over de bedevaartstad. “Halle is een heel gek stadje. Door velen onbekend en onbemind, maar het bevalt mij hier prima.”

1. Koffiebar Esmola

“Hier kom ik heel vaak iets drinken en eten met mijn vriendin en kinderen. Vooral de kinderen zijn zot van dit plekje. Ze kennen blindelings de weg naar de keuken. Uitbaters Rita, Charlotte & Stefanie zijn superlieve mensen, die ons hier altijd warm verwelkomen. Het is alsof je bij hen thuiskomt. Een aanrader? De huisbereide frangipane. In Halle komen heel veel jonge gezinnen wonen, en dan is Esmola de ideale plek om even tot rust te komen.”

Kardinaal Cardijnstraat 6

www.esmola.be

2. De Sleutel

“Een café waar je op ieder moment van de dag kan binnenwandelen. Iedere keer zal de kroeg ook een ander kader krijgen. Soms zijn er feestjes die tot ver na middernacht duren, maar je kan er ook een koffie komen drinken na een bezoek aan de markt. Telkens hangt er een andere vibe, en dat vind ik zo leuk. In Halle zijn er veel uitgaansmogelijkheden. Ik denk maar aan café Blue Note, Den Bidon of De Skans. Soms denk ik: was ik maar vijf jaar jonger, dan kon ik me schaamteloos smijten in het nachtleven. In Halle zal je zeker niet omkomen van de honger of de dorst.”

Grote Markt 30

3. Kluisbos

“Een uitloper van het Hallerbos, maar o zo mooi. Mijn kinderen gaan in Buizingen naar school, en als ik ze afzet, maak ik soms een wandeling met de hond door het Kluisbos. Het is een beetje het Hallerbos voor beginners. Of voor experts, het is hoe je het bekijkt. Er groeien ook hyacinten en de tapijten zijn misschien zelfs mooier. Een groot verschil: je ziet er amper wandelaars. Ik sta er telkens van te kijken wat voor een mooie plekjes je kan vinden in Halle.”

4. Kanaal Brussel-Charleroi

“Als de lente in het land is, spring ik op mijn fiets naar het werk. Ik ben het prototype van een mooiweerfietser. En dan ga ik via het kanaal naar Vilvoorde. Of rij ik de grens over richting Tubize en Henegouwen. Het is er écht fenomenaal. Ik hoop ooit de Otto-Jan Ham Classic te organiseren, met routes naar Ronquieres en andere vergeten dorpjes. Je passeert langs de vervallen industrie, beklimt de mooiste hellingen en rijdt in totale eenzaamheid. Lelijkheid kan trouwens erg mooi zijn. Ik heb een zwak voor dingen die kapot of uitgespuwd zijn. En als je de taalgrens kruist, kom je plots in een andere land - genaamd: Wallonië.”

5. ‘t Parlement

“Een bruine kroeg met een gigantische kaart. ‘t Parlement is vooral gekend voor zijn ruim assortiment aan bieren en whisky’s. In de streek van de geuze mag dit natuurlijk niet ontbreken. Mijn liefde voor bruine cafés is erg groot. Er hangt altijd een gezellige sfeer, en als ik nog iets mag aanraden: de overheerlijke gehaktballetjes. Zo vind je ze nergens anders.”

Klinkaert 10

www.tparlement.be

6. Mariahof

“We hebben geen tuin aan ons huis, dus maken we van het Mariahof maar onze tuin. Twee maal hebben we er de verjaardag van de kinderen al gevierd met een picknick. Het is misschien iets heel Hollands, want daar zie je het vaker dat verjaardag of andere evenementen in publieke ruimtes worden gevierd. Soms moet je een plekje in het park claimen. Waarom niet? Als je nadien alles netjes achterlaat, kan iemand toch iets zeggen? De jongeren zitten er ook op de bankjes, te genieten van het zonnetje. Jawel, hoe meer hangjongeren, hoe beter. Dat brengt een beetje leven in de brouwerij.”

Dekenstraat, Halle

7. Van Hoo

“In een oude hangaar hebben ze gezellige treinzeteltjes geplaatst, waar je heerlijk kan eten. Vaak gaan we op zondagavond gaan eten bij Van Hoo. Ik neem altijd hetzelfde: varkensrib met blackwellsaus. Je eet je volledig vol, waarna je even indommelt in de heerlijk, zachte treinzetels. Iedereen is er ook extreem vriendelijk, waardoor we graag terugkeren.”

Nederhem 27

www.van-hoo.be

8. Frituur Den Tipzak

“Het beste frietkot ter wereld. Zonder twijfel. Waarom? De frietjes zijn heerlijk gebakken, alles is gewoon zoals het hoort te zijn. We wonen werkelijk op rolafstand van de frituur, die maar moeilijk te versmaden is. Als ik dan thuiskom van een looptochtje, komt de heerlijke walm van de frituur mij tegen. Gelukkig kan mijn vriendin uitstekend koken, waardoor ze die walm meteen overtreft (lacht)”

Brusselsesteenweg 56