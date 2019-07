In deze speelstraten zijn tijdens de zomervakantie kinderen baas in Halle Bart Kerckhoven

In Halle worden deze zomervakantie tien straten ingericht als speelstraat. Dat betekent dat overdag geen doorgaand verkeer toegelaten is en dat de snelheid er voor het andere verkeer beperkt is tot 30 kilometer per uur. Sommige straten zijn dit keer ook niet tijden de volledige zomervakantie een speelstraat. Opvallend is dat de meeste speelstraten zich in deelgemeente Buizingen bevinden maar ook in Essenbeek en Lembeek kan er op straat gespeeld worden.

Het overzicht:

• Dorpslaan (tussen Gemeenteplein en Sint-Jozeflaan): van 1 juli tot en met 31 augustus

• Floralaan (tussen Nachtegaalstraat en Platanenlaan): van 1 augustus tot en met 31 augustus

• Floralaan (tussen Dorpslaan en Lindenlaan): van 1 juli tot en met 31 juli

• Victor Mertensstraat (tussen Octaaf de Kerckhove d’Exaerdestraat en Hoogveld): van 1 juli tot en met 31 juli

• Vinkenlaan: van 1 juli tot en met 31 augustus

• Isidore Devilléstraat (tussen Dreef en Kleemstraat): van 1 augustus tot en met 31 augustus

• Kruisstraat: van 1 juli tot en met 31 augustus

• Steengroefstraat (tussen Veroonskouter en Veroonslinde): van 15 juli tot en met 31 juli