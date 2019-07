In beroep dan toch berisping voor jongere die Priscilla de dood in pestte WHW

01 juli 2019

17u42 0 Halle De oudste van de twee minderjarigen die verantwoordelijk was voor de dood van Priscilla Sergeant heeft voor het hof van beroep dan toch een berisping gekregen. In eerste aanleg had hij dit niet gekregen....omdat de feiten te ernstig waren.

Midden maart kreeg A. geen enkele maatregel opgelegd door de jeugdrechter. Nochtans werd hij wel schuldig bevonden aan het onmenselijk behandelen met de dood tot gevolg van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen in de zomer van 2012. Hij goot ketchup over haar benen, smeerde haar in met hondenuitwerpselen, bespuwde haar en verplichtte haar zijn urine te drinken. Alsof dat nog niet genoeg was, sloeg hij haar meermaals met de vuist in het gezicht. Ook verplichtte hij haar verschillende medicijnen, waaronder slaappillen, in te nemen. De ochtend nadien vond hij het levenloze lichaam van het 14-jarige meisje terug in de zetel waar ze in slaap was gevallen. Samen met Johan De Valck, de man bij wie thuis de feiten gebeurden, en de toen 12-jarige J. sleepten ze het lijk de trap af, legden het in de wagen en dumpten het in een veld in Dworp.

Véél te licht

Zijn hulpje J. kreeg een berisping van de jeugdrechter maar A. kreeg niets. Reden? Een berisping was gezien de extreem zware feiten en het totale gebrek aan schuldbesef van A. volgens de jeugdrechter véél te licht. Een uithandengeving, waarbij hij voor de correctionele rechtbank als een volwassene berecht zou worden, kon de jeugdrechter ook niet uitspreken. Het openbaar ministerie had dit immers moeten vorderen. Dit was vreemd genoeg om ‘pedagogische’ redenen niet gebeurd. Uiteindelijk werd er beroep aangetekend. Het Brusselse hof van beroep kon hoogstens een berisping uitspreken. Het hof achtte het wel noodzakelijk en aangewezen dat deze maatregel werd opgelegd.