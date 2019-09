IN BEELD. Slachtoffers Tweede Wereldoorlog herdacht in Albertpark Bart Kerckhoven

02 september 2019

Oudstrijders, Hallenaren en gezagsdragers verzamelden maandagavond aan het oorlogsmonument in het Albertpark voor een herdenkingsmoment waarbij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht werden. Zowel bij het verzet als bij de troepen maar ook onder de inwoners vielen slachtoffers te betreuren meer dan zeventig jaar geleden. Onder andere de burgemeesters van Halle, Herne, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde legden bloemen neer. Professor Luc De Vos en doctor in de geschiedenis Herman Vandormael herinnerden in hun toespraken ook aan het leed dat de oorlog veroorzaakte. De muziekkapel van de Welsh Guards luisterde de viering muzikaal op. Het werd een sereen hoogtepunt van de herdenking van 75 jaar bevrijding in Halle.