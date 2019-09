IN BEELD. Burgers nemen voor het eerst deel aan herdenking: “We zijn géén liefhebbers van de oorlog maar brengen hulde aan soldaten” Bart Kerckhoven

Op twee plaatsen kan iedereen vanavond de legervoertuigen bewonderen die deze namiddag Halle binnen reden om de vijfenzeventigste verjaardag te vieren van de bevrijding. Onder hen ook heel wat burgers die met hun oldtimer mee rijden in de Bevrijdingscolonne.

Bezoekers kunnen nog tot zonsondergang de voertuigen bekijken op de Welkomstlaan en op de campus Don Bosco. Het War Heritage Institute heeft voor de gelegenheid zelfs enkele tanks met een speciaal transport laten overbrengen naar Don Bosco. Op de Welkomstlaan staan dan weer verschillende hypermoderne voertuigen van Defensie geparkeerd en geven soldaten graag uitleg over hun job. Maar er zijn ook verschillende burgers die mee rijden in de kolonne. Daniel Daubresse is één van hen. Hij rijdt mee in zijn oldtimerjeep. “Het is de eerste keer dat we als legerliefhebbers samenwerken met Defensie”, vertelt Daniel. “De mensen mogen ons gerust ook vragen stellen. Wij doen niets liever dan vertellen over onze passie en gaan ook graag op de foto. We zijn ook trots op wat we hebben.”

Daniel wil ook graag enkele vooroordelen uit de wereld helpen. “We zijn dus geen liefhebbers van de oorlog en we willen ook geen Duitsers neerschieten”, zegt Daniel. “De mensen begrijpen het soms niet. Wat we doen is hulde brengen aan al die soldaten die destijds gevochten hebben voor onze vrijheid. Zo’n daden mogen niet vergeten worden en we zijn blij dat we ons steentje bijdragen.”