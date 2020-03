Impact coronavirus op scholengroep Korha beperkt: “Geen uitstappen geannuleerd maar situatie wordt opgevolgd” Bart Kerckhoven

02 maart 2020

19u03 0 Halle De impact van het coronavirus op de scholen binnen de groep Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten (Korha) is erg beperkt. Dat is te horen bij algemeen directeur Lander Van Medegael weten. Drie leerkrachten laten zich wel testen.

Alles samen zitten er meer dan zesduizend leerlingen in de vijftien lagere en secundaire scholen van de groep in onder andere Halle, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen. Onder andere het Heilig Hart&College in Halle maakt deel uit van de scholengroep. “We hebben op dit moment drie leerkrachten die zich laten onderzoeken, wat op een totaliteit van meer dan zeshonderd leerkrachten wel meevalt”, zegt Van Medegael. “Ook bij de leerlingen zien we dat er wel wat afwezigen zijn, maar niet opvallend meer dan gewoonlijk op dit moment van het schooljaar.”

De werking van de scholen en de activiteiten komen niet in het gedrang. “Voorlopig hebben we nog geen uitstappen of reizen moeten annuleren, maar we volgen de situatie op. De mensen van het onderhoudspersoneel hebben de opdracht gekregen om toiletten en trapleuningen vaker te reinigen en voldoende zeep te voorzien”, aldus de directeur nog.