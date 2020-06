Immomakelaar Macnash opent vestiging in Lembeek: “Vraag oversteeg voorbije weken het aanbod” Bart Kerckhoven

21 juni 2020

11u47 0

Immomakelaar Macnash heeft voortaan ook een vestiging in Lembeek. Lander van der velden, Dieter Degrève en Robbe Heremans runnen samen het kantoor nadat ze eerder ook al samenwerkten in het filiaal in Alsemberg. Het kantoor in Lembeek is gevestigd op het Claesplein in het pand waar vroeger de krantenwinkel Mertens zat. “We merken dat er in deze streek heel veel aanbod is”, vertelt Robbe. “Daarom beslisten we om uit te wijken naar Lembeek. Door de coronacrisis lag alles even stil maar sinds de heropening is het al erg druk geweest. Op nauwelijks een paar weken tijd verkochten we dertig panden. De vraag oversteeg ook het aanbod. We hopen dat we vanuit Lembeek mensen uit de brede regio aan een woning kunnen helpen die aan hun behoeften voldoet. We zijn trouwens niet alleen actief in Groot-Halle maar hebben ook een aanbod in Tubize, Klabbeek, Edingen en andere gemeenten net over de Waalse grens. Een schatting van een pand doen we gratis.” De vestiging in Alsemberg op het Winderickxplein blijft ook verder bestaan. Van daaruit wordt vooral het vastgoed in Beersel en Sint-Genesius-Rode verkocht.