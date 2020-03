Hulporganisatie roept op tot solidariteit: “Door egoïsme in de supermarkt kunnen wij gezinnen niet meer helpen” Bart Kerckhoven

19 maart 2020

11u17 0 Halle Hulporganisatie Brothers of Solidarity (BoS) kan de vele gezinnen die het wekelijks een voedselpakket bezorgde niet meer helpen omdat de winkelrekken geplunderd worden. “Het egoïsme primeert op de solidariteit”, zucht David Goubert van BoS. Ook de daklozen krijgen nu minder hulp omdat er onduidelijkheid is over de regels. De vereniging heeft wel beslist om door te gaan. “Wie gaat deze mensen anders helpen?”

Sinds een week hamsteren mensen massaal en dus zijn de supermarkten al door hun voorraad heen voor de volgende vrachtwagen arriveert. Dat heeft grote gevolgen voor de arme gezinnen die afhankelijk zijn van voedselpakken die samengesteld worden met overschotten van de supermarkten. “De winkels worden leeggeplunderd en er blijft amper iets over voor onze gezinnen”, zegt Goubert. “Dat de zwakkere mensen moeten geholpen worden, is sinds deze maatregelen blijkbaar geen prioriteit meer. Er is verschillende keren gezegd dat er voldoende voedingsmiddelen zijn. Toch vinden sommige mensen het nodig om egoïsme in deze tijden te laten primeren boven solidariteit.”

Bij Brothers of Solidarity merkten ze meteen de gevolgen van het hamsteren. “Normaal hebben wij elke week voldoende eten om een honderdtal gezinnen te helpen”, legt Goubert uit. “Vandaag lukt dat niet meer. Het is dankzij mensen die wel solidair zijn dat we hen vorig weekend konden helpen. Restauranthouders, frituristen en andere solidaire burgers hebben hun steentje bijgedragen.”

Hulp van overheid

Goubert vindt dat de overheid zou moeten inspelen op het probleem. “Ik snap niet dat er daar geen rekening mee werd gehouden. De crisis treft ons allemaal. Daarom is het belangrijk om aan iedereen te denken en niet enkel aan onszelf. Vandaag hebben gezinnen met beperkt budget enkel nog de overschot om op terug te vallen. Een pot choco, die 50 eurocent kost is er niet meer voor hen en dan blijft de pot Nutella over van 2 euro. Het was al voor veel mensen puzzelen om de boodschappen te doen en dat is vandaag gewoon de hel voor hen.”

De daklozen zien amper nog een hulporganisatie omdat het onduidelijk is voor de organisaties wat nog mag. Wie helpt deze mensen als wij het niet meer mogen? Vandaag mogen we met de strikt noodzakelijke zaken wel buiten komen maar dan alleen. Alleen is dat onmogelijk David Goubert, Brothers of Solidarity

BoS helpt elke week ook tientallen daklozen op zondag aan een warme maaltijd. Maar die mensen krijgen blijkbaar amper nog steun. “Vorige week zondag trok ons team naar Brussel voor de wekelijkse bedeling”, zegt Goubert. “De daklozen zien amper nog een hulporganisatie omdat het onduidelijk is voor de organisaties wat nog mag. Er is hier amper communicatie over. Wie helpt deze mensen als wij het niet meer mogen? Vandaag mogen we met de strikt noodzakelijke zaken wel buiten komen maar dan alleen. Hoe kunnen wij onze acties verder zetten? Alleen is dat onmogelijk. Krijgen wij uitzonderingen? Welke voorzorgsmaatregelen nemen we het best? In de armoedebestrijding blijven we met veel vragen achter. Vandaag mag ik naar de post, maar mogen we geen acties meer doen. Waar is de logica? Brothers of Solidarity is er in goede en slechte tijden, maar het is wel tijd geworden om duidelijkheid te scheppen over wat wij nog mogen en kunnen doen. Of wie onze taken zal overnemen voor de zwakkere te helpen.”

Brothers of Solidarity is wel van plan om de werking verder te zetten. De vereniging gaat alle veiligheidsmaatregelen treffen die nodig zijn en daklozen in Brussel op zondag aan een maaltijd helpen. Als het lukt zullen ook voedingspakketten samengesteld worden.

Meer over Vlaanderen in tijden van corona kan je hier lezen.