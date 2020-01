Hulpdiensten rukken massaal uit naar Essenbeek: Uitslaande brand blijkt schouwbrand te zijn Bart Kerckhoven

10 januari 2020

De hulpdiensten rukten vrijdagavond uit naar Essenbeek voor een woningbrand in de Zavelstraat. Aanvankelijk werd gemeld dat het om een uitslaande brand ging en dus werden alle beschikbare middelen meteen ingezet door de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ook de politie was snel ter plaatse en loodste de brandweercolonne veilig over de E429. Maar eens gearriveerd bleek het om een schouwbrand te gaan. Vanop de ladderwagen kon het vuur in de schoorsteen gedoofd worden zonder verdere schade in de woning te veroorzaken.