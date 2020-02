Hulp nodig bij de paperassen? Stad Halle lanceert ‘koffie en formulieren’ Bart Kerckhoven

17 februari 2020

Wie een brief ontvangen heeft die hij niet begrijpt of hulp nodig heeft bij een moeilijk telefoontje, kan voortaan een beroep doen op de medewerkers van de stad en enkele vrijwilligers. Elke maandag en vrijdag staan ze klaar om de mensen te helpen. Met het project ‘koffie en formulieren’ wil de stad mensen helpen die moeite hebben met het ontcijferen van hun briefwisseling of die tegenop zien tegen een telefoongesprek met één of andere dienst. Elke maandag van 13.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 9 uur tot 12 uur kan iedereen een beroep doen op de mensen in het stadhuis. Zoals de naam het zegt zal de koffie klaar staan voor wie er binnenstapt.