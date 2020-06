Huis stort volledig in tijdens werken, aannemer (77) overlijdt ter plekke: “Het zou zijn laatste werk worden voor ons pensioen” Tom Vierendeels

19 juni 2020

16u48 74 Halle Het zou zijn laatste werkje zijn voor hij met zijn vrouw zou genieten van een verdiend pensioen, maar dan sloeg het noodlot ongemeen hard toe voor Raimondo Ferri (77). Bij een tragisch ongeval vrijdagnamiddag kwam hij terecht onder het puin van een ingestorte woning. “Ik kan niet geloven dat hij niet meer zal binnenwandelen”, snikt zijn vrouw.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ferri uit Waterloo was mede-eigenaar geworden van een huis in de Keerstraat in het gehucht Essenbeek. Daar was hij sinds enkele maanden bijna dagelijks hard aan de slag om verbouwingswerken uit te voeren. Hij en de andere mede-eigenaar, van wie de woonst het ouderlijke huis is, waren vrijdag aanwezig toen het helaas rond 14.15 uur fout liep. “Al tientallen jaren werk ik met hem samen”, zegt een bevriende aannemer die er ook aan de slag was. “Met een kraantje had ik steenpuin uit de grond gegraven. De werken zaten erop en ik was mijn kraan in de container aan het rijden toen het gebouw instortte.”

Overal in het land zette hij grote gebouwen. Ingenieurs belden hem zelfs op om te vragen wat zijn oordeel was over de stabiliteit van een gebouw. Hij had immens veel ervaring Echtgenote

Buurtbewoners werden gealarmeerd door het enorme lawaai en merkten nadien een grote stofwolk op. Op de werf was nog zeker één andere arbeider in onderaanneming van Ferri aan de slag. Hij kon zich nog snel in veiligheid brengen, maar kreeg ook enkele brokstukken op zich. Ook de andere mede-eigenaar en de andere aannemer bevonden zich op een veilige afstand. Maar voor de zeventiger zelf liep het helaas fataal af.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam met hulpploegen en een ziekenwagen ter plaatse en ook een MUG-team zakte af. Met de hand werd het slachtoffer vanonder het puin bevrijd. Volgens burgemeester Marc Snoeck (sp.a), die ook ter plaatse kwam, was Raimondo toen nog in leven. Omdat het onveilig werken was en op vraag van de MUG-arts werd het slachtoffer naar buiten gehaald om daar de reanimatie verder te zetten, maar hulp kon helaas niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Waterput of kelder

De exacte omstandigheden worden nog onderzocht. “Het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde werd net als de sociale inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk gecontacteerd”, bevestigt dienstdoend arbeidsauditeur Martin Van den Bossche. “Het slachtoffer is afgevaardigd-bestuurder van de firma die ter plaatse werkzaamheden verrichtte. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.”

Volgens verschillende personen werd er in het huis een kelder of waterput uitgegraven die dieper dan de funderingen kwam. Nochtans rukten de afgelopen maanden zware steunbalken aan om de structuur te verstevigen, maar de muren waren in zo’n slechte staat dat die het gewicht vermoedelijk niet meer konden dragen met een instorting tot gevolg.

Bakken ervaring

Nochtans was Ferri niet de eerste de beste. “Al sinds zijn vijftiende werkte hij in de bouw en in 1961 kwam hij naar België”, vertelt zijn vrouw, die net als haar twee zonen ter plaatse opgevangen werd door een maatschappelijk assistente. “Overal in het land zette hij grote gebouwen, ook in Brussel en Leuven. We hadden een tiental werknemers in dienst. Ingenieurs belden hem zelfs op om te vragen wat zijn oordeel was over de stabiliteit van een gebouw. Hij had immens veel ervaring. Volgende maand ging hij 78 worden, maar het mag niet zijn. Ik kan het nog altijd niet vatten dat hij thuis niet meer zal binnenwandelen. Hij had ervaring zat en zal zich nu stomweg op de verkeerde plaats op het verkeerde moment bevonden hebben. Het moest zijn laatste werk worden. We keken samen uit naar een deugddoend pensioen, maar samen genieten zullen we helaas niet meer kunnen.”

Ook de aannemer uit de streek die er vrijdag aan de slag was, is vol lof over de man. “Het komt echt hard aan”, zucht hij. “Al tientallen jaren werken we samen en hij was van alle markten thuis. Hij is zelfs het dak bij mijn ouders komen leggen. Onder een bestaand gebouw in Brussel haalde hij ooit veertig containers grond weg om een kelder te maken zonder dat de muren één enkele barst vertoonden. Het is niet de vatten dat net hem dit nu moest overkomen.”