Huis stort volledig in tijdens verbouwingen: zeventiger overleden ondanks reddingsactie Tom Vierendeels

19 juni 2020

16u48 0 Halle Een zeventiger is vrijdagnamiddag in het Halse gehucht Essenbeek om het leven gekomen nadat hij bedolven raakte onder het puin van een ingestorte woning. Het slachtoffer en twee andere personen waren aan die woning verbouwingswerken aan het uitvoeren. De andere twee konden tijdig ontkomen.

Het incident in de Keerstraat deed zich rond 14.15 uur toen drie personen verbouwingswerken aan het uitvoeren waren in twee driegevelwoningen. Naar verluidt werd in één van de twee delen een kelder uitgegraven. Door het wegnemen van de aarde tussen de funderingen kwam de stabiliteit in het gedrang en stortte het huisje volledig in. Twee personen konden tijdig weg geraken, maar de mede-eigenaar die ook een bouwfirma heeft raakte bedolven onder het puin. De andere mede-eigenaar bevond zich op dat moment in de tuin.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse en met de hand werd het slachtoffer bevrijd. De reanimatie werd tussen het puin opgestart, maar omdat het gevaarlijk werken was en op vraag van de MUG-arts werd het slachtoffer naar buiten gehaald om de reanimatie verder te zetten. Hulp kon helaas niet meer baten.

Onderzoek

De lokale politiezone Zennevallei kwam ter plaatse en sloot het terrein af om in het belang van het onderzoek geen sporen weg te nemen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde. Er zal een afstapping gebeuren om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.