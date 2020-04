Huis onbewoonbaar na brand: drie bewoners naar het ziekenhuis Bart Kerckhoven

18 april 2020

Drie bewoners van een huis in de Biezeweide in Halle zijn overgebracht naar het ziekenhuis nadat er in hun woning brand ontstond.

Omstreeks 1.15 uur vrijdagnacht merkte één van hen dat het brandde in een slaapkamer. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West rukte meteen uit en bluste het vuur. De drie bewoners geraakten op tijd buiten maar moesten wel overgebracht worden naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. In het huis raakte de slaapkamer zwaar beschadigd en de rest van de verdieping liep rookschade op. De woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard maar de mensen kunnen voorlopig elders terecht. Ze mochten het ziekenhuis na verzorging en controle verlaten. De brand zou accidenteel ontstaan zijn.