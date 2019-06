HS-patiënt Johnny al meteen naar internationaal congres met nieuwe vzw HS In Belgium Bart Kerckhoven

17 juni 2019

13u24 0 Halle Johnny Karnier (38) richtte nog maar pas een vereniging die HS-patiënten in België verenigt en trok intussen al naar Milaan voor een internationaal congres. De organisatie wordt binnenkort ook lid van een wereldwijde alliantie van verenigingen.

In april vertelde Johnny over de ziekte van Verneuil of Hidradenitis Suppurativa. Bij hem werd de ziekte een paar jaar geleden vastgesteld. Hij besloot om lotgenoten samen te brengen en de vzw HS In Belgium op te richten. Maar ook internationaal zocht hij contact. En zo belandde hij intussen in Milaan op een congres waar andere afgevaardigden uit de hele wereld samen kwamen op de problemen van HS-patiënten te bespreken. Op ‘Golbalskin 2019’ kon Johnny nieuwe contacten leggen. “De vereniging moet nog groeien maar ik ben wel al blij met wat we op korte termijn gerealiseerd hebben”, zegt hij zelf. “Mensen uit de hele wereld willen de ziekte onder de aandacht brengen. Ik kan veel leren uit de ervaringen van anderen om hier in ons land HS uit de taboesfeer te halen.”