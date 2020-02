Horeca Vlaanderen heeft voortaan afdeling in Halle en omgeving: “Veel uitdagingen maar we willen er een positief verhaal van maken” Bart Kerckhoven

04 februari 2020

11u16 0 Halle In Halle is een nieuwe afdeling gelanceerd van Horeca Vlaanderen. Horeca Vlaanderen Halle zal horeca-uitbaters vertegenwoordigen in en ruime regio: van Dilbeek tot Sint-Genesius-Rode en van Halle tot in Bever. “We willen een aanspreekpunt zijn voor onze collega’s”, zegt voorzitter Bruno Vandierendonck.

Bruno Vandierendonck is de voorzitter van Horeca Vlaanderen Halle. De man is achttien jaar cafébaas in Halle en is vandaag uitbater van café Vaantjesboer in het centrum. Een tijd geleden werd al een eerste horecavereniging opgericht in Halle. “We werden in het verleden geconfronteerd met drie jaar werken voor de deur, wateroverlast, het fenomeen van de pop-up vzw’s en de opstart van een buurtrestaurant met oneerlijke concurrentie als gevolg”, vertelt Vandierendonck. “Daardoor ontstond er wrevel bij de horeca-uitbaters. Maar spijtig genoeg was er toen geen aanspreekpunt om te overleggen met de stad Halle.”

Slagkracht

Bruno en zijn collega’s richtten daarom zelf de groep Horeca voor Halle op dat een spreekbuis moest zijn voor de horeca maar intussen werd toenadering gezocht bij de grote vakorganisatie Horeca Vlaanderen. “Al snel merkten we dat we weinig slagkracht hadden en daarom zochten we hen op”, zegt Bruno. “Ze herkenden onze problemen en weten ook hoe we met dergelijke problemen moeten omgaan. We zijn tevreden dat de afdeling nu officieel opgericht is.”

Behalve Bruno Vandierendonck maken ook Bram Boon van Kaffee De Sleutel en Eddy Wyns van Joseph Burgens ‘n More deel uit van het bestuur. Met Seppe Steenhouw van Duo, Kristof De Bremaecker van Fritstop en Elias Bien van café Puzzles sloten zich al enkele kernmedewerkers aan.

“We willen een aanspreekpunt zijn voor onze collega’s uit de hele streek”, zegt Bruno. “We weten dat er nog veel werk aan de winkel is en er zijn heel wat uitdagingen zoals aanpassingen aan het sluitingsuur, het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen en het inrichten van terrassen. Maar we hopen vooral dat we dit in de toekomst samen met het stadsbestuur van Halle en de gemeentebesturen uit de hele streek tot een positief verhaal kunnen omvormen.”