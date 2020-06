Hondenpoepzuilen zijn een succes: extra zuilen op zeven locaties in Halle Bart Kerckhoven

17 juni 2020

10u29 0 Halle De eerste hondenpoepzuilen die in 2018 geplaatst werden zijn een succes. Daarom heeft de stad beslist om zeven extra zuilen te plaatsen.

• De stad krijgt regelmatig klachten van inwoners die zich storen aan hondenpoep. Daarom werden als test in aan het paadje dat de Tramstraat verbindt met de Beertsestraat drie zuilen geplaatst waar in baasjes gemakkelijk het zakje met uitwerpselen konden dumpen. Het wandel- en fietspad lag er volgens het stadsbestuur vaak bezaaid met hondenpoep maar sindsdien is het er veel properder. Later werden ook hondenpoepzuilen geplaatst in het Kluisbos in Buizingen. Het stadsbestuur vroeg aan de Hallenaren om zelf ook suggesties te doen voor de plaatsing van nieuwe zuilen en daaruit is nu een selectie gemaakt. Op zeven nieuwe plaatsen komen er hondenpoepzuilen. Op het einde van de Kazernestraat in Lembeek voor de brug, nog in Lembeek op de rechteroever langs het jaagpad, langs de ingang van het Malakoffgebied, in de buurt van het Groentehart aan de Vredelaan in Lembeek. Op de Elbeekstraat, ter hoogte van het kapelletje, in Hondzocht: langs de Edingensesteenweg aan de trap richting de nieuwe speeltuin, op het einde van het Broek aan het begin van de voetweg en op Stroppen aan het einde van de Guido Gezellestraat. Hondenbaasjes ruimen trouwens maar beter de uitwerpselen op want wie dat niet doet riskeert een boete van 80 euro.