Hondenbaasjes kunnen zakjes voortaan in Kluisbos deponeren in hondenpoepzuilen Bart Kerckhoven

20 juni 2019

Wie in het kluisbos in Buizingen met zijn hond wandelt kan vanaf nu de zakjes met hondenpoep dumpen in hondenpoepzuilen. Eerder werden al enkele hondenpoepzuilen geplaatst in de buurt van Tramstraat in Halle.

“We merken dat de hondenpoepzuilen een verschil maken”, zegt schepen van Openbaar Domein Johan Servé (Sp.a). “Sinds de eerste zuilen in Halle er staan worden er opmerkelijk minder zakjes hondenpoep teruggevonden in de bermen. Omdat hondeneigenaars voorstelden om ook in de buurt van het kluisbos deze zuilen te plaatsen werd beslist om er hier ook te installeren. Hier staan geen vuilnisbakken omdat dit een mooi stukje natuur is maar de hondenpoepzuilen zijn dan wel nuttig zodat de baasjes toch het afval kunnen weggooien. We werken hier samen met de mensen van Dierenplezier Zennevallei die de bezoekers van het bos sensibiliseren en mee controleren of iedereen de hondenpoepzakjes goed gebruikt. Zij doen heel wat van het werk en daarom ondersteunen we hen graag met dit project.”

De stad Halle heeft nog zes zuilen die nog een plekje moeten krijgen. Hallenaren kunnen zelf suggesties doen om de hondenpoepzuilen ergens te plaatsen. Voorstellen kunnen gestuurd worden naar milieu@halle.be.

