Hofmaarschalken en hofdames stellen nieuw paar aan tijdens Oenstellingsgala Bart Kerckhoven

03 februari 2020

Cédric Heremans en Peggy Mertens zijn nu officieel aangesteld als nieuw Hofmaarschalkenpaar. Tijdens het Oenstellingsgala op de campus van Don Bosco in Halle werden ze door de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames voorgesteld aan het publiek. Hofmaarschalk Dimi I I en zijn Mini Hofmaarschalkenpaar Tano I en Illuna I werden tijdens de avond ook opgenomen in de Orde. Het publiek kon tussen de plechtigheden door uit de bol gaan op optredens van De Alpenzusjes en Partyfriex. Onder de toeschouwers werden ook nog eens drie juwelen van juwelier Bosmans verloot en drie waardebonnen in ’t Parlement. Tijdens Kindercarnaval stelt de orde ook nog een Mini-Hofmaarschalkenpaar aan. Later dit jaar wordt de veertigste verjaardag van de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames gevierd met een feest.