Hoe uitbraak van corona onder de radar bleef: zes rusthuisbewoners besmet maar symptomen waren er niet Bart Kerckhoven

26 maart 2020

17u51 0 Halle In de woonzorgcentra zijn ze op hun hoede voor het coronavirus. Maar wie besmet is vertoont niet altijd de symptomen van de ziekte Twee weken geleden schrok het personeel van woonzorgcentrum Lucie Lambert toen ze een telefoontje kregen van het ziekenhuis dat zes bewoners die net opgenomen waren besmet bleken met het virus. Twee bewoners overleden later. Het coronavirus was wan wel niet de oorzaak van hun overlijden; in het rusthuis in Buizingen zijn ze sindsdien extra alert.

In woonzorgcentrum Lucie Lambert was men er zich op donderdag 12 maart al van bewust dat het coronavirus ook kon opduiken in het rusthuis op de Nachtegaalstraat in Buizingen. Maar niets wees er op dat er al mensen besmet waren. Pas nadat verschillende bewoners om uiteenlopende redenen naar het ziekenhuis waren overgebracht werd de uitbraak ontdekt.

“Op dat ogenblik had de overheid nog geen strenge maatregelen opgelegd”, vertelt woordvoerster Marijke Verboven van Orpea, de woonzorggroep die Lucie Lambert uitbaat. “Sinds eind februari waren wel al heel wat strenge maatregelen genomen onze woonzorgcentra. De temperatuur van alle bezoekers en medewerkers werd afgenomen. Niemand met koorts mocht nog binnen, alle namen werden genoteerd, medewerkers werden in preventieve quarantaine thuis gezet als ze van een bepaalde buitenlandse bestemming kwamen.”

De getroffen dienst werd in quarantaine geplaatst en er volgde een veiligheidsoverleg met hulpverleners en de stad Halle. Dat er zoveel mensen in één keer positief testten was iets waar niemand zich aan verwacht had. Er was ook geen enkele reden om aan te nemen dat het virus zich in het rusthuis kon verspreid hebben. Daarom was er dus op die grotere schaal overleg nodig. Marijke Verboven, woordvoerster Orpea

Sinds 11 maart was er al een algemene bezoekersstop en sinds 15 maart bleven alle bewoners in de onze woonzorgcentra van Orpea op de kamer. Alle zorg, de maaltijden en zelfs de animatie werd op de kamer georganiseerd. “De besmetting kwam dan ook bij het personeel aan als een complete verrassing. De bewoners werden binnengebracht via spoed in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria waar ze dan getest werden. Toen het personeel hoorde dat ze alle zes positief getest hadden werden meteen extra maatregelen getroffen. De getroffen dienst werd in quarantaine geplaatst en er volgde een veiligheidsoverleg met hulpverleners en de stad Halle. Dat er zoveel mensen in één keer positief testten was iets waar niemand zich aan verwacht had. Er was ook geen enkele reden om aan te nemen dat het virus zich in het rusthuis kon verspreid hebben. Daarom was er dus op die grotere schaal overleg nodig. De families werden ingelicht. Uiteindelijk zijn twee van de zes bewoners overleden.”

Geen koorts meer

De dagen nadien werd de controle in Lucie Lambert verscherpt. “Een huisarts maakte twee keer per dag een ronde en de temperatuur van de bewoners werd regelmatig afgenomen. Er waren in de dagen die volgden nog mensen die koorts hadden maar sinds een aantal dagen is er niemand meer met koorts.” Het personeel in Lucie Lambert blijft aandachtig. En tegelijk probeert het de andere bewoners van het grote woonzorgcentrum gerust te stellen. Het rusthuis is met 149 bedden één van de grotere woonzorgcomplexen van de groep. “Het personeel levert schitterend werk”, zegt Verboven. “Ze weten welke procedures gevolgd moeten worden en hebben ook oog voor de menselijke kant van hun job. Het is nu wel duidelijk dat het virus ook kan aanwezig zijn wanneer mensen geen symptomen vertonen. Hoe de bewoners besmet geraakt zijn weten we niet. Het kan net zo goed om individuele besmettingen gaan. We blijven alle bewoners natuurlijk heel nauw in de gaten houden.” In woonzorgcentrum Zennehart in Alsemberg, het andere rusthuis van de groep in de Zennevallei hebben ze voorlopig nog geen besmetting vastgesteld.