HLN Halle klinkt met Prinsenpaar op de zomer van 2020

20 juni 2020

Carnaval Halle was het eerste grote evenement dat geannuleerd werd bij de start van de corona-epidemie. Neuje Prins Nico en Prinses Katleen pinkten een traantje weg maar waren er al snel van overtuigd dat het de enige juiste beslissing was. “Laat ons nu klinken op een mooie zomer. De carnavalisten kunnen elkaar eindelijk eens terug zien. Dat sociaal contact is voor de hele gemeenschap zo belangrijk. We wensen iedereen fijne feestjes, gezellige barbecues en mooie zomeravonden toe terwijl we ons aan de regels houden. Zo kunnen we dan later opnieuw dromen van een mooi carnavalsfeest.”