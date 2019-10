Hip dweilorkest DeciBells debuteert in eigen dorp: “Klaar om een feestje te bouwen in Lembeek” Bart Kerckhoven

18 oktober 2019

11u48 0 Halle Het hipste dweilorkest van de streek treedt zondag eindelijk op voor eigen publiek tijdens de jaarmarkt in Lembeek. De DeciBells bestaan amper enkele maanden maar werden wel al geboekt door organistoren in Leuven en Brussel. Het succesrecept? Een aanstekelijke mix van hedendaagse muziek en klassiekers. “Nummers die we horen wanneer we uitgaan belanden regelmatig in ons repertoire”, vertelt oprichter Kenneth Vandenborre.

De DeciBells werden pas in mei opgericht maar wie hen ziet optreden denkt dat ze al jaren samenspelen. “We maken al langer muziek samen”, zegt voorzitter Kenneth Vandenborre. “We zijn op een paar uitzonderingen na allemaal paassoldaten die meegaan tijdens de Sint-Veroonmars. We spelen in verschillende groepen tijdens de marsen maar daar buiten maken we vaak muziek. We amuseren ons zo goed dat we ons lieten inspireren door het dweilorkest d(H)opmaten. Die mannen zijn van de streek afkomstig en maken altijd veel ambiance tijdens hun optredens. Zoiets wilden we dus ook.”

Het is opvallend: de leden van de DeciBells zijn erg jong. De tweeëntwintig muzikanten zijn tussen 15 en 26 jaar oud. “Het is één van onze troeven”, zegt Kenneth. “Een dweilorkest wordt niet vaak geassocieerd met jongeren maar we brengen dan ook een aangepast repertoire. Als onze leden uitgaan in het weekend vraag ik hen vaak om de liedjes die ze goed vinden te onthouden zodat ik er nadien een muziekstuk van kan maken. Alles is mogelijk. Zo spelen we liedjes Beyonce, Black Eyed Peas en Daft Punk maar ook ‘Talk Dirty To Me’ van Jason Derulo nemen we mee in het repertoire. Vlaamse klassiekers kunnen we ook aan en dus brengen we een aanstekelijke mix voor jong en oud. We doen ons best om constant te bewegen als we optreden en om het plaatje compleet te maken schaften we sinds kort een nieuw kostuum aan.”

De groep had bij de oprichting één doel voor ogen: Het Dweilfestival begin september in Halle. Hun grote voorbeeld d’(H)opmaten gingen met de hoofdprijs lopen maar de DeciBells pakten bij hun debuut wel meteen de prijs in de categorie ambiance. Ze gaven zo zeven ervaren orkesten het nakijken. “Daar zijn we bijzonder trots op”, zegt Kenneth. “We doen ons best om een totaalspektakel aan te bieden zo vallen we dan toch mooi op. Intussen krijgen we ook heel wat aanvragen uit alle hoeken en we hebben er zelfs al moeten weigeren. We waren al te zien in Leuven en op de Brussels Marathon. Tot nu toe krijgen we alleen maar goede commentaren dus gaan we op hetzelfde elan verder. Nu zondag kijken we uit naar onze rondgang op de jaarmarkt. We traden in Lembeek al eens op een privéfeestje op maar dit wordt ons debuut in het dorp. We zijn klaar om een feestje te bouwen.” Wie de DeciBells aan het werk wil zien kan zondagnamiddag vanaf 14 uur terecht in het centrum van Lembeek.