Hij remixte al platen van Robin Thicke en Janet Jackson, en nu stunt techno-pionier Insider met show in geografisch middelpunt van België: “Georganiseerd op zeven dagen, maar het was wel àf”

Halle

Hij remixt platen van Robin Thicke, Janet Jackson en Blondie en scoort daarmee internationaal in prestigieuze hitlijsten. Als techno-pionier zette hij met zijn alias ‘Insider’ België mee op de kaart als centrum van de elektronische dansmuziek. Maar zaterdag amuseerde Kris Vanderheyden (49) zich in zijn achtertuin in Walhain tijdens een spetterende show op het geografisch middelpunt van België. De hele wereld kan dit weekend mee genieten op een online stream van Red Bull Electropedia . Wij zochten voor de première de artiest met Halse roots op in Walhain voor een gesprek over de stunt in zijn thuisdorp.