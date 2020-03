Hij beschermde hen al eens tegen de pest, nu hoopt Lembeek op nieuw mirakel, al dreigt Sint-Veroonmars in het water te vallen Bart Kerckhoven

16 maart 2020

11u29 56 Halle De Lembekenaren hopen op een nieuw mirakel van hun patroonheilige Sint-Veroon. Op Paasmaandag gaat de Sint-Veroonmars uit, maar door de uitbraak van het coronavirus lijkt ook dat evenement niet door te gaan. Intussen wordt wel opgeroepen om de vlag van Sint-Veroon uit te hangen. “Geen paasaffiche en geen mars”, klinkt in Lembeek. “Dan eren we Sint-Veroon maar op deze manier.”

Normaal beginnen de Lembekenaren in deze tijd van het jaar in feeststemming te komen. Jan Neef onthult dan in zaal De Kring met veel show een nieuwe paasaffiche om de Sint-Veroonmars aan te kondigen, de kostuums worden nagekeken en de muzikanten zijn volop aan het repeteren. Vrijdag werd de voorstelling van de affiche echter afgelast. Een affiche komt er zelfs helemaal niet omdat er op Paasmaandag 13 april allicht geen processie kan uitgaan. “Vrijdag zaten we nog met het bestuur samen”, vertelt commandant Johan Devogeleer van soldatenclub Congo, de grootste groep paassoldaten.

Kans is klein

“Het is niet eenvoudig om alles voor te bereiden. De kans is echt wel klein dat de Sint-Veroonmars uitgaat. Het voelt wat vreemd aan. Normaal gaan we zaterdag al rond in het dorp met de affiche en is er al een eerste feestje. De inschrijvingen waren gepland dit weekend. Dat is allemaal afgelast. Nu overleggen we vooral over een noodscenario. Moeten we de bussen nog huren, kunnen we de traiteur nog afbellen wanneer nodig? En werken we dit jaar dan zonder officieel inschrijvingsmoment als de processie uitgaat? We hebben zelf nog veel vragen maar ik denk wel dat we realistisch moeten zijn. Er is een mirakel nodig voor de Sint-Veroonmars kan uitgaan.”

De patroonheilige van Lembeek staat er gelukkig om gekend om al eens een mirakel uit zijn hoed getoverd te hebben. Eeuwen geleden behoedde hij Lembeek voor de pestepidemie. Het is uitgerekend de reden waarom de Lembekenaren de relieken van hun patroonheilige elk jaar langs de grenzen van het dorp rond dragen. De paassoldaten maken dan weer deel uit van de folklore om het schrijn van Sint-Veroon te beschermen tegen rovers.

Vlag uithangen

Dat er geen Sint-Veroonmars uitgaat in Lembeek zullen veel inwoners betreuren. Dat gevoel van samenhorigheid steekt echter ook zonder het vooruitzicht op een processie de kop op in het dorp. Zo werden er oproepen gelanceerd om toch al de vlag van Sint-Veroon uit te hangen. Die vlag wordt voor het Paasweekend uitgehangen om de heilige te eren maar in coronatijden hopen velen dat Sint-Veroon toch nog wat uit zijn mouw kan schudden. “We hebben geen paasaffiche dit jaar en zoals carnaval in Halle zal de processie waarschijnlijk niet uitgaan. Daarom eren we Sint-Veroon op deze manier”, zegt Trees Vandenbossche, die samen met Nancy Hanssens en Kennie Decoster de oproep op sociale media lanceerde. “En hopelijk gaat hij ons nu ook van dat coronavirus bevrijden.” Ook de Soldatenclub Congo heeft de oproep gedeeld. “Het is een mooi initiatief”, zegt commandant Devogeleer nog. “Op die manier zien we Sint-Veroon toch nog in het straatbeeld verschijnen.”