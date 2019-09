Hét Streekproduct 2019: Slagerij Pieters bakt 1.000 gratis pensen bij winst Bart Kerckhoven

25 september 2019

09u42 58

Slagerij Pieters organiseert een heus pensenfeestje op de Beestenmarkt in Halle als de pensen van de slagerij de titel van Streekproduct 2019 behalen. De laatste rechte lijn in de stemming is ingezet en dus trekken ze bij de slagerij nog eens alle registers open. Luk Pieters en zijn familie bakken op 5 oktober duizend pensen die ze gratis zullen uitdelen op de Beestenmarkt… maar eerst moet dan wel die titel gepakt worden. Stemmen kan tot donderdag 26 september tot 12 uur in de HLN-app of via deze link. De pensen van Pieters zijn intussen al bekend over heel Vlaanderen sinds Luk vertelde over de unieke combinatie van drie pensen.