Het stopt maar niet: jongeman die Priscilla de dood in pestte donderdag opnieuw voor rechter WHW

18 februari 2020

Anthony B. moet donderdag opnieuw voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. Ditmaal wordt hij vervolgd voor enkele inbraakpogingen en een uit de hand gelopen burenruzie.

Maandag werd 12 maanden cel gevorderd tegen B. voor de diefstal van 96.000 euro. Volgens het parket ging hij aan de haal met 96.000 euro die een gehandicapte kennis van hem had gekregen van zijn grootmoeder. B. zelf kwam niet opdagen voor de zaak waardoor het dossier bij verstek behandeld werd. De kans is groot dat hij na de uitspraak op 16 maart verzet zal aantekenen tegen het vonnis, indien dit slecht zou uitvallen voor hem.

Donderdag wacht de rechtbank al een nieuw dossier waarbij B. centraal staat. Enerzijds wordt hij vervolgd voor een reeks inbraken en poging inbraken in garageboxen. Daarnaast was hij verwikkeld in een geschil met buren. Hierbij zou hij volgens het parket gedreigd hebben met een wapen. De politie kwam erbij waarna de situatie geëscaleerd zou zijn. De kans bestaat wel dat de zaak uitgesteld wordt.

De twintiger blijft zo de rechtszaken opstapelen. Sinds de herfst van vorig jaar is er elke maand een dossier voor de Brusselse correctionele rechtbank gekomen waarbij B. betrokken was. Vorige maand kreeg hij 9 maanden cel omdat hij een man van 63 in elkaar sloeg. Samen met twee van zijn broers en een vriend tuigde hij slachtoffer Hugo D.W. af - die met zijn vrouw naar de kerk in Halle reed - toen het aan een zebrapad bijna tot een aanrijding kwam met een vriend van B. De rechter veroordeelde B. en zijn vriend S.P. tot 9 maanden cel, een boete van 800 euro en een schadevergoeding van 3.610 euro. De twee broers van B. werden vrijgesproken.

Begin november kreeg hij 20 maanden cel voor twee winkeldiefstallen en twee gevallen van geweld op straat. Opvallend: de rechter weigerde hem toen als probatievoorwaarde een cursus agressiebeheersing te laten volgen. “Het is een illusie te denken dat B. vooruitgang zou boeken door een cursus, of dat de maatschappij hierdoor beschermd zou worden. Meneer B. begrijpt niet hoe men zich als een normaal persoon gedraagt. De enige manier waarop de samenleving beschermd wordt, is een effectieve celstraf.” Eind 2018 kreeg hij 1 jaar cel voor weerspannigheid. Toen had hij gedreigd om het plaatselijke commissariaat in brand te steken.