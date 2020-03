Het corona-effect: bijna twee keer zoveel wandelaars als vorig jaar in Hallerbos Bart Kerckhoven

26 maart 2020

14u04 0 Halle Het Hallerbos blijft in tijden van corona een populaire plek om te wandelen. Het wandelmeetpunt in het bos registreerde 189,3 procent meer wandelaars dan vorig jaar in dezelfde periode. Maar enkel wie in de buurt woont, mag er wandelen of fietsen.

Eerder deze week werd aangekondigd dat het Hyacintenfestival afgelast werd door de coronacrisis. Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos raadt de mensen af om het Hallerbos te bezoeken wanneer de wilde paarse hyacinten bloeien, maar zelfs zonder die kleurenpracht trok het bos dus veel bezoekers. Wellicht namen toch veel mensen nog de wagen om in het bos te geraken en dat mag dus niet meer. De politie en de boswachters zullen wel degelijk controleren of de wandelaars wel uit de buurt komen. Wie met de wagen arriveert, riskeert al zeker een boete want de auto mag je enkel nemen voor hoogst noodzakelijke verplaatsingen.

De stad Halle heeft alle vragen over een bezoek aan het Hallerbos tijdens de coronacrisis nog eens op een rijtje gezet en beantwoord in onderstaand filmpje.