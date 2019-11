Het bekendste standbeeld van Halle wordt gerestaureerd: Servais krijgt poetsbeurt van 16.500 euro Bart Kerckhoven

05 november 2019

17u55 3 Halle Het standbeeld van de Halse cellist en componist Adrien François Servais op de Grote Markt wordt grondig gerestaureerd. De stad heeft een gespecialiseerde firma gevonden om de klus te klaren.

In de vorige eeuw werd het marmeren beeld nauwelijks gereinigd waardoor het er ook slecht aan toe was. Pas eind jaren negentig werd het een eerste keer grondig gerestaureerd”, klinkt het bij de stad. “Maar sindsdien wordt, ook door de toegenomen luchtvervuiling, de reiniging regelmatig herhaald. Dat was onder meer het geval in 2006 en 2012.”

Omdat het beeld gemaakt is uit een zacht wit marmer moet er wel omzichtig te werk gegaan worden en daarom heeft de stad een firma aangeduid die gespecialiseerd is in de renovatie van dit soort steenkunst. “Het marmer wordt gereinigd met stoom en kompressen, net als de sokkel in blauwe hardsteen. Eventuele barsten en breuken in het beeld worden hersteld. Ook de groene verkleuring in het beeld, veroorzaakt door de koperen snaar van de strijkstok, zal zoveel mogelijk weggewerkt worden. Tot slot wordt ook het voegwerk van de sokkel helemaal opgefrist”, luidt het.

Het standbeeld van Servais werd na zijn dood in 1866 gemaakt door Cyprien Godebsky, de schoonzoon van de cellist en componist. Op 1 oktober 1871 werd het officieel ingehuldigd. “De werken starten deze week en zullen 16.500 euro kosten.