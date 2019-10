Heraanleg A8 haalt dit keer Vlaams regeerakkoord wel en is één van de grote projecten Bart Kerckhoven

01 oktober 2019

14u35 0 Halle De heraanleg van de A8 in Halle wordt in het Vlaams regeerakkoord vermeld als één van de grote projecten voor de komende jaren. Dat is goed nieuws voor de stad want de voorbije jaren werd er vooral gediscussieerd over een oplossing voor de gevaarlijke kruispunten langs die weg.

Vijf jaar geleden reageerde toenmalig burgemeester Dirk Pieters (CD&V) nog erg teleurgesteld toen bleek dat de ondertunneling van de A8 niet opgenomen was in het Vlaams regeerakkoord en dat terwijl die plannen al in 2010 voorgesteld waren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) liet intussen zijn administratie alternatieve plannen uitwerken omdat een ondertunneling te duur is. Na jaren discussie werd in juli aangekondigd dat er een akkoord was tussen stad en regering. De kruispunten aan de Nijvelsesteenweg, de Halleweg en de Welkomstlaan worden in een tunnel van maximum 800 meter ondergronds gepasseerd. Aan de Rodenemweg komt een voetgangersbrug. Goed voor een investering van 160 miljoen euro. Nu staat de A8 vermeld in een lijstje van grote projecten zoals de ombouw van de A12 tot autosnelweg in Antwerpen en een nieuwe tramlijn in Gent. Volgend jaar kan al de bouw van de voetgangersbrug starten.