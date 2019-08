Hello Stars laat leerlingen zingen en dansen in de klas. “Er bestaat geen plezantere manier om iets bij te leren op school” Bart Kerckhoven

16 augustus 2019

11u25 0 Halle Schoolkinderen mogen gerust wat meer zingen en bewegen in de klas en daarom richtte Luca Lya (22) uit Halle ‘Hello Stars’ op. De muziekgroep voor en door kinderen zingt over thema’s als pesten en verkeersveiligheid en met de videoclips kunnen leerkrachten dan in de klas aan de slag gaan. “Er is geen plezantere manier om iets bij te leren en de juf of meester hoeft zichzelf niet eens in het zweet te werken”, vertelt Luca.

Luca is nog maar pas afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs. Aan de hogeschool Odissee ontstond haar groep Hello Stars. “Zelf was ik jarenlang lid van Dansstudio Emily Cremers in Halle”, vertelt ze. “Maar ik hou ook enorm veel van zingen. Ik wilde beiden dus combineren. Toen ik aan de slag moest om een eindwerk te maken bedacht ik dit project. Kinderen bewegen wel tijdens de lessen turnen maar eigenlijk is dat toch nog steeds veel te weinig binnen de schoolmuren. En ook muziek mag best wat meer aandacht krijgen. Ik verzamelde dus enkele kinderen rond mij om een videoclip op te nemen. Het resultaat werd goed onthaald en dus besloot om met Hello Stars verder te gaan.”

De kinderen zingen en dansen op eigen nummers en de thema’s leunen erg aan bij hun leefwereld en wat ze zelf in de klas leren. Zo wordt er gezongen over de start van het nieuwe schooljaar, pesten maar ook verkeersveiligheid. “Het zijn dus educatieve video’s maar terwijl de kinderen bij leren maken ze wel plezier. Ik heb al verschillende pakketten uitgewerkt en alles sluit ook aan op de eindtermen en leerplannen. Leerkrachten kunnen er mee aan de slag maar ook animatoren, jeugdwerkers en jeugdbewegingen. Ik kan best begrijpen dat het voor leerkrachten niet eenvoudig is om zoiets zelf te organiseren in de klas en daarom nemen wij nu die video’s op.”

Hello Stars bestond oorspronkelijk uit zestien kinderen maar de groep is al uitgebreid tot dertig leden. “We hebben heel wat kandidaten”, vertelt Luca. “Daarom organiseren we nu ook audities. In de scholen raakt het stilaan ook bekend. Al zeker een honderdtal scholen tonen interesse. Hier is volgens mij dus toch wel nood aan.” Op 1 september lanceert Hello Stars al een mini-album uit met de eerste vijf liedjes die in een videoclip gegoten werden. Dat gebeurt tijdens een Release Party in gemeenschapscentrum Ten Weyngaert in Vorst vanaf 14 uur. Er wordt ook nog een wedstrijd georganiseerd waarbij de winnende school een optreden kan winnen van Hello Stars in de klas. Meer info op https://www.hellostars.be/