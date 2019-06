Hardrijders Sint-Rochuswijk voor de rechtbank: boetes tot 400 euro Tom Vierendeels

04 juni 2019

11u45 0 Halle Voor de Halse politierechtbank verschenen verschillende personen die sneller dan de 30 kilometer per uur reden in de Sint-Rochuswijk. De snelheidscontroles werden nochtans op voorhand aangekondigd. Een iemand werd geflitst aan 74 kilometer per uur.

Het stadsbestuur paste het mobiliteitsplan voor de Sint-Rochuswijk vorig jaar volledig aan. Naast een herinrichting werden sommige straten eenrichtingsverkeer en werden de parkeerregels aangepast. Ook onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan: de maximumsnelheid werd er verlaagd naar dertig kilometer per uur, met uitzondering van de Nijvelsesteenweg en de Welkomstlaan.

Politie en stadsbestuur hielden enkele preventieve acties en aan de nieuwe regels werd heel wat ruchtbaarheid gegeven. Ook dat er vanaf 19 februari flitscontroles gingen plaatsvinden. En dat gebeurde die dag zelf al. Iemand werd toen geflitst aan 68 kilometer per uur en verscheen voor de Halse politierechtbank. De hardrijder liep in het verleden al drie andere veroordelingen op en kreeg nu een boete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen.

Daags nadien werd er opnieuw geflitst in de straten van Sint-Rochus. Een persoon reed 74 kilometer per uur en kreeg van de rechtbank een boete van 320 euro en een rijverbod. De andere bestuurster werd geflitst aan 72 kilometer per uur en de advocaat haalde aan dat de cliënte niet op de hoogte was over de aanpassing van het snelheidsregime dat de maand voordien was ingevoerd: 200 euro boete en een rijverbod van 15 dagen.