Hangjongeren hebben voortaan eigen zitbanken in Halse stationsbuurt Bart Kerckhoven

27 oktober 2019

07u00 0

De hangjongeren die samentroepen aan het Halse station hebben voortaan hun eigen zitbanken. Het stadsbestuur liet aan de overkant van het station drie zitbanken installeren. Buurtbewoners klagen al enkele jaren over jongeren die vaak al te luidruchtig rondhangen in de portieken van de appartementsgebouwen. Ze lieten er ook hun afval rondslingeren. De stad hoopt het probleem nu op te lossen door in de buurt van het kruispunt met de Nijverheidsstraat drie zitbanken te plaatsen waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten zonder anderen te storen. Het wordt vooral afwachten of de jongeren ze ook zullen gebruiken. Al liet de stad al weten dat ook zij bevraagd werden toen het idee gelanceerd wordt. Voor alle duidelijkheid: de banken zijn er voor iedereen dus niet strikt voorbehouden voor hangjongeren.