Handtascollectie van Mondieux Madame te bewonderen in pop-up tijdens Lentehappening Bart Kerckhoven

06 maart 2020

10u23 0

Philip Demanet van Lederwaren Demanet en Valerie Goorden, de vroegere eigenares van Coup de Coeur, slaan de handen in elkaar om tijdens de Lentehappening een pop-up te openen gewijd aan het Belgische handtassenmerk Mondieux Madame. De winkel van Goorden aan de Bergensesteenweg is zo voor de gelegenheid nog eens twee dagen open. “Mondieux Madame is een Belgisch merk dat razendsnel aan populariteit wint”, klinkt het. “Niet alleen omdat het Belgisch is maar ook omwille van de zeer redelijke prijs die je betaalt voor een lederen tas met een mooie kwaliteit. De collectie van Mondieux Madame is bovendien evolutief wat wil zeggen dat bestaande modellen haast wekelijks worden aangevuld met nieuwigheden en dat maakt het spannend.” Goorden zal voor de gelegenheid nog eens achter de verkoopstoog staan en om het winkeltje aan te kleden deden ze beroep op een andere Halse handelaar, Cloutier Creations, die er retro stoelen, zeteltjes en lampen plaatst. De winkel zal open zijn op zaterdag 7 maart van 10 uur tot 18 uur en op zondag 8 maart van 14 uur tot 18 uur.