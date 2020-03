Handelaars tevreden met uitstel van belastingen: “Positief blijven maar niemand weet wat de toekomst brengt” Bart Kerckhoven

22 maart 2020

07u00 0 Halle Voorzitster Christine Verhulst van de Verenigde Handelaars Halle is tevreden over de beslissing van de stad om voorlopig geen belastingen te innen. “Dit geeft ons wat financiële ruimte”, zegt ze. “Want ondanks de creatieve oplossingen van heel wat zelfstandigen blijft de crisis een echte ramp voor winkeliers en horeca-uitbaters.”

Iets meer dan een week geleden sloten alle cafés en restaurants in ons land. Winkels bleven nog enkele dagen langer open maar zijn sinds midden vorige week ook gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Halle is een echte shoppingstad en dus kwamen die strenge maatregelen er heel hard aan. Enkel de voedingswinkels zijn er nog open. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) beloofde vorig weekend steunmaatregelen in het schepencollege te bespreken en vrijdag al werd een eerste beslissing genomen: lokale handelaars en horeca-uitbaters zullen voorlopig geen belastingen betalen in Halle. “Dat is toch al een opluchting”, zegt Christine Verhulst. “Verschillende aanslagbiljetten vallen rond deze tijd in de bus. Voor sommigen kan dit het verschil zijn tussen definitief sluiten of overleven. Het gaat wel om een uitstel van betaling. Na de crisis hoop ik dat we met het stadsbestuur kunnen bekijken of sommige belastingen kwijt gescholden kunnen worden. Want de impact van de coronacrisis mag echt niet onderschat worden. Dit is een regelrechte ramp. En het zal ook niet op twee weken opgelost zijn. Maar ik snap wel dat er daar nu nog geen beslissingen over genomen kunnen worden. Niemand weet wat de toekomst brengt.”

De voorzitster van de handelaarsvereniging is wel tevreden over de aanpak van het stadsbestuur. “We hebben vaak contact en we voelen ons gesteund”, zegt Verhulst. “Toen de eerste maatregelen genomen werden hebben we zelf twee Facebookpagina’s opgestart om mensen te informeren over wie afhaalmaaltijden of leveringen organiseerde en wat de aangepaste openingsuren van de winkels waren. De stad lanceerde enkele dagen later dan ‘Halle handelt’, een platform waar de klanten ook heel wat informatie terugvinden.”

Creatieve oplossingen

Intussen zijn er wel handelaars en horeca-uitbaters die er toch voor kiezen om de deuren te sluiten tijdens de crisis. “We hebben daar begrip voor”, zegt Verhulst. “We juichen creatieve oplossingen toe maar iedereen is vrij om zelf een keuze te maken. Het is logisch dat je niet de omzet kan draaien die je in normale tijden hebt en dan is het soms beter om te sluiten. Ik vind het wel leuk dat er heel wat collega’s wel nadenken over alternatieve formules. Je kan het maar beter eens uittesten. Dat is ook ondernemerschap.”

Om de lokale economie er boven op te krijgen zal er wel meer nodig zijn dan een uitstel van belastingen. “Dat beseft de overheid wel”, zegt Verhulst. “Ook federaal zijn al enkele maatregelen genomen. Zo kan de betaling van BTW al uitgesteld worden. Ik hoop dat men in België dezelfde intentie heeft als president Macron in Frankrijk. Die verklaarde in een speech dat er niemand mag failliet gaan door de coronacrisis. Ik blijf positief ingesteld maar we gaan wel alle hulp nodig hebben om hier van te herstellen.”