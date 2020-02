Handelaars en ondernemers klinken samen hoopvol op het nieuwe jaar tijdens nieuwjaarsreceptie Bart Kerckhoven

01 februari 2020

22u48 0

Voor het eerst sloegen UNIZO Halle, de Verenigde Handelaars Halle en de stad de handen in mekaar voor een nieuwjaarsreceptie waar handelaars en ondernemers welkom waren. De receptie vond plaats bij houthandel en doe-het-zelfzaak Belsack. Als gastspreker werd Piet Colruyt uitgenodigd die het had over sociaal ondernemerschap en investeren met impact. Ook voorzitter Gunter Lories van UNIZO Halle en voorzitster Christine Verhulst van Verenigde Handelaars Halle namen het woord om terug te blikken op het voorbije jaar en de projecten toe te lichten die op stapel staan in 2020. Ten slotte waren ook burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) en schepen van lokale economie Johan Servé (Sp.a) van de partij. Zij vertelden onder andere over de aanwerving van een centrummanager om de handelaars in de stad te ondersteunen.