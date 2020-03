Handelaars en horeca-uitbaters betalen voorlopig geen lokale belastingen meer Bart Kerckhoven

20 maart 2020

20u37 6

Het stadsbestuur van Halle zal de komende tijd geen belastingen innen bij de handelaars en horeca-uitbaters in Groot-Halle. “De meeste winkels en etablissementen moeten sluiten en heel wat personeel uit winkels is technisch werkloos. Een zware dobber voor onze lokale handelaars en horeca-uitbaters”, aldus de stad in een persbericht. Daarom is beslist om voorlopig de eigen belastingen niet te innen. “Het gaat onder andere over de promotaks, de belasting op terrassen, de belasting op drijfkracht, de belasting op taxibedrijven en de milieubelasting voor zelfstandigen. “Het stadsbestuur wil de financiën van de lokale handelaars hiermee extra ruimte geven tijdens deze moeilijke periode”, aldus het stadsbestuur dat ook zal onderzoeken welke extra maatregelen genomen moeten worden om de lokale handel en horeca te helpen.