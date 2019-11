Handelaars Beestenmarkt tonen hart tijdens‘Biestig Werme Weik’: “We steunen een jonge organisatie die alle hulp verdient” Bart Kerckhoven

18 november 2019

16u28 4 Halle De Beestenmarkt wordt in december een week lang de warmste plek van Halle. De handelaars van het plein organiseren de ‘Biestig Werme Weik’ in de aanloop naar de Warmste Week van Studio Brussel. Ze zamelen de hele week lang geld in voor vzw De Wombat dat kinderen met een beperking helpt om hun leefwereld te verbeteren.

Het idee om allemaal samen iets te organiseren ontstond in café Vaantjesboer. “Ik wilde al een paar keer wat groters organiseren maar het kwam er nooit van”, legt cafébaas Bruno Vandierendonck uit. “Enkele weken geleden liet mijn personeel op een vergadering vallen dat zij het wel zagen zitten om er hun schouders onder te zetten. Van het één is het ander gekomen en uiteindelijk sloten al heel wat handelaars zich bij mijn ‘Vaantjes Crew’ aan om ook iets te doen.”

De ‘Biestig Werme Weik’ vindt plaats vanaf 8 tot 14 december. “Elke dag valt er iets te beleven op en rond de Beestenmarkt”, vertelt Daan Muizer van de Vaantjes Crew die samen met Matthijs Van Laere achter de schermen mee organiseert. “De bedoeling is dat het programma de komende weken nog meer vorm krijgt en via de Facebookpagina houden we iedereen op de hoogte.”

Op dat programma staan onder andere een fietstocht georganiseerd door fietsbar Falco, een quiz en een FIFA tornooi in café Vaantjesboer en een BIDONderdag volledig gewijd aan de Biestig Warme Weik in Bidon. De Salamangee gaat dan weer koekjes bakken en versieren. Slagerij Vandevelde zal droge worsten en balletjes schenken aan de Vaantjesboer die verkocht worden voor het goede doel. En ook Billie Yoga doet mee met yogasessies die ook al geld in het laatje zullen brengen. Bij Bodyga wordt de populairste tapa een hele week geserveerd. In en rond de Beestenmarkt zullen de hele week lang ook koekjes verkocht worden en staan er collectebussen in de winkels en horecazaken.

De opbrengst gaat naar vzw De Wombat, een Halse organisatie die de leefwereld van kinderen met een beperking of een ziekte wil verbeteren door bij hen bijvoorbeeld de slaapkamer te verbouwen of een privé-speeltuin te bouwen. “De Wombat is nog een jonge organisatie die alle steun verdient”, zegt Bruno Vandierendonck. “De vereniging is uit de buurt en zo hebben we een goed doel dat misschien niet zo bekend is maar waar van we zeker weten dat het geld er goed besteed zal worden.”

Het hoogtepunt van de Biestig Werme Weik vindt plaats op zaterdag 14 december op de Beestenmarkt. Dan start het feest al vanaf 14 uur met een schminkstand, live muziek en drank en eetstandjes maar ook een slotfuif met dj’s Fleddy Melculy, Mazzletov en Cliff Rixx. Dan zal ook een tussenstand bekend gemaakt worden van wat de acties die week opgeleverd hebben. Alle informatie over de Biestig Werme Weik is te hier te vinden.”