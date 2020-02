Halse vzw wil nieuwkomers met nieuw project in contact brengen met verenigingsleven Bart Kerckhoven

De vzw Partners in Integratie (PIN) krijgt een subsidie van 15.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant voor het project ‘Navigate Youth’. Met het wil PIN gedurende een jaar vijftig jonge en kwetsbare nieuwkomers naar het lokale vrijetijdsaanbod leiden Via het onthaalbeleid en contacten met de sociale diensten zal PIN in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant gezinnen zoeken die zich pas in die gemeentes gevestigd hebben. Vrijwilligers maar ook mensen die hetzelfde meemaakten zullen dan met gesprekken en acties samen een gezin in contact brengen met het lokale verenigingsleven. Zo wil PIN de sociale integratie bevorderen en het actieve gebruik van de Nederlandse taal bevorderen.