Halse vzw Irie richtte zelf een school op in Kameroen en organiseert nu Benefietweekend voor nieuw internaat Bart Kerckhoven

30 augustus 2019

14u51 0 Halle De Halse vzw Irie is er in geslaagd om op amper zeven jaar tijd een school te bouwen in Kameroen. Kok Jean-Yves Elemva sloot destijds zelfs zijn restaurant om de droom waar te maken. Binnenkort openen de deuren van het internaat. “De kinderen moeten drie uur stappen om op school te geraken”, vertelt zijn vrouw Myriam. “Terwijl een goede opleiding hen net vooruit kan helpen in het leven.”

De vzw Irie palmt twee dagen lang cultureel centrum ’t Vondel in Halle in voor een groot Benefietweekend. Irie bestaat intussen zeven jaar en werd destijds door Jean-Yves opgericht omdat hij de mensen uit zijn geboortestreek in Kameroen wilde helpen. Voorzichtig werd er gedacht aan het opstarten van een schooltje. Een jaar later sloot kok Jean-Yves de deuren van zijn restaurant Kipso in Halle om zich volledig op zijn project te storten. In de streek Zouameyong is er sindsdien veel veranderd. De school is al een hele tijd open en werd Les Lionceaux gedoopt, een knipoog naar de Ontembare Leeuwen zoals de Kameroenese nationale voetbalploeg genoemd wordt. “Er volgen een zeventigtal kinderen les”, zegt Myriam. “De eerste elf kinderen zijn nu net afgestudeerd. Twee van hen volgen een hogere opleiding. Dat is een ongelooflijk succes want de mensen hebben er normaal geen toegang tot onderwijs. We zijn trots op wat we realiseerden. De mensen kunnen er niet lezen of schrijven. Een opleiding kan hen helpen om het leven voor de gemeenschap zelf te verbeteren.

Door de jaren heen kon Irie ook al helpen bij de aanleg van een waterput en een plantage. En nu wordt alweer een nieuwe stap gezet. “Binnenkort gaat ons internaat open”, legt Myriam uit. “Dat was nodig. De kinderen moeten vandaag wel drie uur stappen om hier te geraken. Daardoor schrikt dat toch wel ouders af. En dus werden er slaapzalen bijgebouwd en wordt alles nu verder ingericht zodat we snel de eerste leerlingen kunnen ontvangen. De voorbije maanden konden we alweer rekenen op heel wat steun. Zo schonk de Rotary-club van Sint-Pieters-Leeuw een groot bedrag. Voor de bouw van de slaapzalen konden we rekenen op hulp van Maggie Program uit Heverlee. Steun krijgen we uit alle hoeken. Zelfs de provincie West-Vlaanderen hielp ons al.”

Toch organiseert Irie dit weekend een groot Benefietweekend. “De kosten om de school te beheren lopen ook op”, zegt Myriam. “Het loon van het personeel moeten we zelf betalen. En we hebben nog heel wat ideeën die we willen uitwerken. Daarom vonden we het zeker nodig om een eigen evenement te organiseren.”

Het benefietweekend wordt op zaterdag ingezet met een spetterend live optreden van coverband DC Live in ’t Vondel. Om 20 uur gaan de deuren open en een uurtje later treedt de band op die eerder al op de Gentse Feesten en in de AB in Brussel speelde. Op zondag 1 september kan iedereen met het hele gezin genieten van Afrikaanse acrobatie, een demonstratie chocoladeproductie en een tentoonstelling rond de verschillende projecten bij een hapje en tapje. Meer info op de Facebookpagina van vzw Irie.