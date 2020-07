Halse toneel- en cultuurwereld rouwt om Lieve Vandenbosch (70): “Blij dat we Lieve in ons midden gehad hebben” Bart Kerckhoven

02 juli 2020

16u12 0 Halle De Halse toneel- en cultuurwereld rouwt om het verlies van Lieve Vandenbosch (70). Ze was jaren actief bij De Koninklijke Toneelkring De Moedige Strijders maar stond ook mee aan de wieg van een kunstenparcours in de Sint-Rochuswijk.

Vandenbosch was meer dan vijftig jaar actief in het toneel en werd voor die carrière vorig jaar nog tot Ridder geslagen in De Orde van Het Gulden Masker. In 1968 speelde ze haar eerste rol. Behalve het vertolken van rollen zorgde ze bij de Koninklijke Toneelkring De Moedige Strijders er ook al meer dan dertig jaar voor dat de acteurs en actrices perfect geschminkt waren toen ze op de scène stonden. Lieve hield ook van kunst en stond mee aan de wieg van het kunstenparcours Boven Den Bareel dat om de twee jaar in de Sint-Rochuswijk georganiseerd werd. Op professioneel vlak was ze tot haar pensioen aan de slag bij de stad als cultureel medewerker.

Backstage

“Lieve was bij ons een cultureel medewerker van het eerste uur, zeer gemotiveerd en steeds enthousiast”, laten de mensen van cultureel centrum ’t Vondel weten via een bericht op Facebook. “Vele jaren konden we op haar inzet rekenen. Zij was dikwijls verantwoordelijk voor het goede verloop backstage in de artiestenruimten, haar favoriete tewerkstellingsplek. Hier genoot ze van de sfeer, de contacten en de feedbackmomenten bij de artiesten. Zij was suppoost voor de bewaking van onze tentoonstellingen en onthaalde onze klassen bij de schoolvoorstellingen en leidde vele leerlingen naar hun plaatsje op de tribune. Lieve was al enkele jaren ziek. Toch zette ze haar werk als cultureel medewerker graag voort. Het gaf haar vitamientjes om er terug tegen aan te gaan. Zo verwoordde ze het zelf. We zijn blij Lieve gekend en in ons midden gehad te hebben.”

De laatste jaren van haar leven moest ze vechten tegen kanker en hield ze er ondanks de gezondheidsproblemen de moed in. De Moedige Strijders zorgden met een groot portret op het podium dat ze bij de productie in februari toch haar plek had op de scène in de Sint-Jozefzaal in Essenbeek. Lieve overleed op 29 juni. De familie neemt in intieme kring afscheid van haar.